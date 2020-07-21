La Vanguardia: «Сельта» отказалась выкупать Смолова

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Нападающий вернется в «Локомотив».

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов, выступающий в «Сельте» на правах аренды, вернется в Москву – испанский клуб не намерен выкупать его контракт.

У клуба на балансе пять игроков, чьи арендные сделки заканчиваются летом. По информации La Vanguardia, клуб хочет подписать на постоянной основе только двоих – и Смолов к их числу не относится.

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30-летний Смолов играл за «Сельту» с января 2020 года.

За 14 матчей он забил всего два мяча – зато в ворота «Реала» и «Барселоны».

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