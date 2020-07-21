Футбол
Чемпионат Испании

La Vanguardia: «Сельта» отказалась выкупать Смолова

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Федор Смолов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад | Обновлено 9 минут назад

Нападающий вернется в «Локомотив».

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов, выступающий в «Сельте» на правах аренды, вернется в Москву – испанский клуб не намерен выкупать его контракт.

У клуба на балансе пять игроков, чьи арендные сделки заканчиваются летом. По информации La Vanguardia, клуб хочет подписать на постоянной основе только двоих – и Смолов к их числу не относится.

Чемпионат Испании

Смолов травмировался и рискует пропустить остаток сезона

14/07/2020 В 13:32
  • 30-летний Смолов играл за «Сельту» с января 2020 года.
  • За 14 матчей он забил всего два мяча – зато в ворота «Реала» и «Барселоны».

Смолов забил «Реалу» и «Барселоне». Вот еще 7 русских, которые клали мячи двум испанским топам

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Чемпионат Испании

Смолов показал видео, как учит одноклубников материться по-русски

13/07/2020 В 13:25
Чемпионат Испании

Смолов травмировался и рискует пропустить остаток сезона

14/07/2020 В 13:32
По теме
ФутболЧемпионат ИспанииСельтаЛокомотивБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир