La Vanguardia: «Сельта» отказалась выкупать Смолова

Федор Смолов
Фото: Getty Images
Нападающий вернется в «Локомотив».
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов, выступающий в «Сельте» на правах аренды, вернется в Москву – испанский клуб не намерен выкупать его контракт.
У клуба на балансе пять игроков, чьи арендные сделки заканчиваются летом. По информации La Vanguardia, клуб хочет подписать на постоянной основе только двоих – и Смолов к их числу не относится.
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- 30-летний Смолов играл за «Сельту» с января 2020 года.
- За 14 матчей он забил всего два мяча – зато в ворота «Реала» и «Барселоны».
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