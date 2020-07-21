Месси снова сделал Роналду – Лео первым покорил отметку в 1000 голов, в которых принял участие

Лионель Месси
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Гений чистой красоты.
После возобновления чемпионата Испании форвард «Барселоны» Лионель Месси не сбавил обороты, выиграл звание лучшего бомбардира Ла Лиги и заодно покорил отметку в 1000 голов, в которых принял участие (клуб + сборная).
Лео наколотил за «Барсу» и Аргентину 703 гола и отметился 298-ю ассистами. Аргентинец – первый профессиональный игрок, который достиг этой отметки. Криштиану Роналду все еще позади – на счету португальца 732 гола и 234 ассиста, пишет Mundo Deportivo.
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- «Барселона» в сезоне-2019/20 проиграла чемпионство «Реалу» и впервые за три года не победила в Примере.
- Игра с «Наполи» в ЛЧ состоится 8 августа. Первый матч в Неаполе завершился вничью – 1:1.
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