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Месси снова сделал Роналду – Лео первым покорил отметку в 1000 голов, в которых принял участие

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Лионель Месси

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Гений чистой красоты.

После возобновления чемпионата Испании форвард «Барселоны» Лионель Месси не сбавил обороты, выиграл звание лучшего бомбардира Ла Лиги и заодно покорил отметку в 1000 голов, в которых принял участие (клуб + сборная).

Лео наколотил за «Барсу» и Аргентину 703 гола и отметился 298-ю ассистами. Аргентинец – первый профессиональный игрок, который достиг этой отметки. Криштиану Роналду все еще позади – на счету португальца 732 гола и 234 ассиста, пишет Mundo Deportivo.

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  • «Барселона» в сезоне-2019/20 проиграла чемпионство «Реалу» и впервые за три года не победила в Примере.
  • Игра с «Наполи» в ЛЧ состоится 8 августа. Первый матч в Неаполе завершился вничью – 1:1.

«Реал» выиграл титул у очень слабой «Барселоны». Месси выбивает новый контракт и слил Ла Лигу Зидану

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