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Эмери возглавил «Вильярреал»

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Унаи Эмери

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Экс-тренер «Спартака» и «Арсенала» нашел новую работу.

«Вильярреал» объявил о назначении Унаи Эмери главным тренером команды.

На официальном сайте клуба сообщается, что контракт с 48-летним коучем подписан сроком на три года.

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  • Эмери уже возглавлял испанские команды – он работал с «Валенсией», «Альмерией» и «Севильей». С последней Унаи добился главного достижения в карьере – три победы подряд в Лиге Европы.
  • Также он тренировал «Спартак», «ПСЖ» и «Арсенал».
  • «Вильярреал» финишировал на пятом месте в чемпионате Испании-2020/21.

Во время работы в «Арсенале» Эмери встречался с двумя девушками сразу

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