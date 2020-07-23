Эмери возглавил «Вильярреал»

Унаи Эмери
Фото: Getty Images
Экс-тренер «Спартака» и «Арсенала» нашел новую работу.
«Вильярреал» объявил о назначении Унаи Эмери главным тренером команды.
На официальном сайте клуба сообщается, что контракт с 48-летним коучем подписан сроком на три года.
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- Эмери уже возглавлял испанские команды – он работал с «Валенсией», «Альмерией» и «Севильей». С последней Унаи добился главного достижения в карьере – три победы подряд в Лиге Европы.
- Также он тренировал «Спартак», «ПСЖ» и «Арсенал».
- «Вильярреал» финишировал на пятом месте в чемпионате Испании-2020/21.
Во время работы в «Арсенале» Эмери встречался с двумя девушками сразу
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