Футбол
Чемпионат Испании

The Times: adidas предложит Стерлингу роскошный контракт и продвинет его трансфер в «Реал»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Рахим Стерлинг

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Звезда «Сити» может сменить марку бутс и клуб.

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может оказаться в «Реале».

Действующий персональный контракт англичанина с Nike заканчивается 31 июля, и главный конкурент бренда adidas готовит для звезды роскошную сделку – компания готова платить футболисту почти 11 млн евро каждый год и поспособствовать его переходу в мадридский «Реал». Как сообщает The Times, англичанин знает о том, как компания в 2003 году повлияла на трансфер Дэвида Бекхэма из «МЮ» в «Мадрид». Источник уточняет, что испанский гранд заинтересован в игроке, но в текущей финансовой ситуации не готов переплачивать.

Чемпионат Англии

«Никогда не устану быть черным». Стерлинг записал видео в поддержку темнокожих

17/06/2020 В 07:14
  • Стерлинг забил 29 мячей в сезоне-2019/20.
  • Transfermarkt оценивает Рахима в 130 млн евро.

Стерлинг, Уокер, Рэшфорд и Санчо залетели в лайв рэпера и заценили стриптиз

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Чемпионат Англии

Стерлинг: «Джеррард и Лэмпард тренируют гранды – у молодых темнокожих коучей нет таких возможностей»

09/06/2020 В 08:30
Чемпионат Англии

Клопп получил на «Этихаде» 0:4 и 0:5. Главные цифры унижения чемпионского «Ливерпуля»

02/07/2020 В 23:24
По теме
ФутболЧемпионат ИспанииРеал МадридМанчестер СитиБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир