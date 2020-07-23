Месси и Суарес проводят отпуск на Ибице. Лео загорает, а Луис рассекает волны на мини-гидроцикле

Лионель Месси с семьей отдыхает на Ибице

Заслуженный отдых топов.

Одноклубники Лионель Месси и Луис Суарес проводят отпуск семьями на яхте у побережья Ибицы. Жена футболиста «Барселоны» Антонела Роккуццо показала, что находится в отличной спортивной форме.

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Лионель в основном загорает, тогда как Суарес предпочитает более активный отдых – уругваец рассекал волны на мини-гидроцикле, пишет The Sun.

В прошлом году Месси подвергся нападению в ночном клубе на Ибице.

Один из посетителей попытался атаковать Лео, но охранники сработали четко.

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