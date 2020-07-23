Футбол
Чемпионат Испании

Месси и Суарес проводят отпуск на Ибице. Лео загорает, а Луис рассекает волны на мини-гидроцикле

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Лионель Месси с семьей отдыхает на Ибице

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Заслуженный отдых топов.

Одноклубники Лионель Месси и Луис Суарес проводят отпуск семьями на яхте у побережья Ибицы. Жена футболиста «Барселоны» Антонела Роккуццо показала, что находится в отличной спортивной форме.

Мама троих детей покорила папарацци идеальными формами в бикини.

Чемпионат Испании

Месси жадно помял ягодицы Антонеллы во время тусовки на Ибице

08/08/2019 В 09:44

Лионель в основном загорает, тогда как Суарес предпочитает более активный отдых – уругваец рассекал волны на мини-гидроцикле, пишет The Sun.

  • В прошлом году Месси подвергся нападению в ночном клубе на Ибице.
  • Один из посетителей попытался атаковать Лео, но охранники сработали четко.
  • 8 августа «Барселона» сыграет против «Наполи» в рамках Лиги чемпионов.

Месси и Антонелла страстно поцеловались для музыкального клипа пуэрториканского рэпера

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат Италии

Роналду догнал Ромарио по голам в официальных матчах. Впереди – только Пеле

ВЧЕРА В 08:25
Чемпионат Испании

Месси снова сделал Роналду – Лео первым покорил отметку в 1000 голов, в которых принял участие

21/07/2020 В 13:12
По теме
ФутболЧемпионат ИспанииБарселонаЛионель МессиБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир