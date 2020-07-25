Лео больше не отправляют в «Сити» – появился новый вариант.

Итальянские медиа распространяют информацию о возможном переходе нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в «Интер».

La Gazzetta dello Sport подтвердила слухи тем, что Хорхе Месси, отец и агент футболиста, в августе планирует переезд в Милан и ищет жилье в престижном районе Порта Нова. Сообщается, что 33-летний аргентинец недоволен ситуацией в «Барселоне», а переезд в Италию возобновит соперничество с Криштиану Роналду.

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Другая версия переезда Хорхе – финансовая выгода, а не смена клуба для Лео: в Милане для приезжающих богатых иностранцев предусмотрены большие налоговые льготы.

«Барселона» заняла второе место в чемпионате Испании, уступив титул «Реалу».

Также сообщалось, что Месси рассматривает вариант с переходом в «Манчестер Сити».

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