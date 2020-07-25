В Италии хотят возродить великое противостояние Месси – Криш.

«Интер» сохраняет интерес к капитану «Барселоны» Лионелю Месси.

По информации Sport Mediaset, «нерадзурри» предпримут попытку подписать аргентинца в 2021 году, когда истечет его контракт с «Барселоной». В «Интере» также планируют воспользоваться неудовлетворенностью Месси положением дел в каталонском клубе.

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Руководство «нерадзурри» понимает, что трансфер Месси привлечет к клубу имиджевый интерес, что положительно скажется на внимании спонсоров и объемах выплат по рекламным контрактам. Поэтому миланцы готовы предложить Лео зарплату, схожую с его каталонским окладом, – примерно 50 млн евро в год.

«Барселона» в прошедшем сезоне чемпионата Испании заняла второе место, уступив титул «Реалу».

В Лиге чемпионов «сине-гранатовые» еще продолжают борьбу: в ответном матче 1/8 финала они встретятся с «Наполи». Первая игра, которая прошла в Неаполе, завершилась вничью 1:1.

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