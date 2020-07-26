Лионель Месси
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Коуч заявил, что в Милане Лео не будет.
Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал слухи об интересе клуба к нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.
«Слухи о переходе Месси – абсолютная ложь. Не верьте этим сплетням. Он не перейдет в «Интер» даже в фэнтези-футболе», – заявил Конте журналисту The Guardian Фабрицио Романо.
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- Информация появилась в итальянских медиа, так как отец и агент 33-летнего Месси ищет жилье в Милане.
- В сезоне-2019/20 Месси стал с «Барселоной» серебряным призером Ла Лиги.
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