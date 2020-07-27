Он просто зарабатывает деньги.

В футбольном мире принято смеяться над сайтом Transfermarkt. Агенты и тренеры регулярно говорят, что ценники на игроков прописывают люди, которые смотрят матчи с вертолета – поэтому верить этим прайсам вообще нельзя.

Но в случае с Гаретом Бэйлом все предельно четко. Одного скрина с Transfermarkt достаточно, чтобы исчерпывающе описать перфоманс валлийца за последние два года.

Чемпионат Испании Бэйл вместо просмотра игры «Реала» натянул маску на глаза и развалился на трибуне 11/07/2020 В 11:01

График напоминает непроходимую трассу в Gravity Defied: после такого падения нет шансов подняться. Гарет максимально постарался, чтобы его презирали все – от фанатов «Реала» до потенциальных работодателей. Бэйл уже фактически завершил карьеру, но до сих пор получает от «Мадрида» почти 40 тысяч евро в день. И хохочет над клубом, сидя на трибуне.

За что ненавидят Бэйла?

За полнейшее равнодушие и феерическую наглость. Он вообще никак не показывает, что счастлив выступать за этот клуб: напротив, годами делает все, чтобы его не любили.

Гарет не учил язык – ладно, может, ему сложно. Не заводил друзей в команде – ничего, лишь бы хорошо играл. Часто ломался – грустно, но бывает со всеми. Увлекался гольфом – окей, хобби как хобби. Ставил сборную выше клуба – черт с ним, такой вот патриот.

Но в сезоне-2019/20 Гарет перешел черту и заставил себя презирать:

1. Любимый финт Бэйла – ранний слив с матчей. Травмированные игроки обязаны присутствовать на «Бернабеу», но по контракту имеют право уходить после 80-й минуты. Гарет постоянно так делал, мотивируя эти побеги желанием спокойно и быстро покинуть стадион. Да, валлиец никак не нарушал договор с «Мадридом», но открыто демонстрировал: плевать он хотел и на клуб, и на его результаты, и на его имидж. Феерический эгоизм.

Гарет Бэйл спешит на выход со стадиона Фото: Getty Images

2. После рестарта Бэйл прилип к скамейке и открыто потроллил Зидана и руководство. Например, театрально заснул на скамейке во время игры с «Алавесом» – респиратор мутировал в маску для сна. После этого от Бэйла отвернулись даже те, кто был благодарен за голы в важных матчах. Стало ясно: парень совсем забил на футбол и «Реал».

3. Гарет и его агент выбрали ультравыгодную позицию. «Бэйл хорош, но Зидан его не выпускает», – так говорит Джонатан Барнетт. Действительно, в этом году форвард прекрасен: 0,17 гола за 90 минут (худший показатель за 10 лет) и целых 0,3 xG на 90 минут. С такой статистикой надо ехать обратно в «Саутгемптон», где Гарет зажигал в 16-17 лет. Логично, что в чемпионском сезоне фанаты «бланкос» выбрали валлийца абсолютно худшим игроком команды – спасибо опросу Marca.

Почему Бэйл так поплыл?

В конце мая 2018-го валлиец выскочил на замену в финале ЛЧ, прибил «Ливерпуль» двумя выстрелами и стал лучшим игроком встречи. Вскоре из «Реала» ушел Роналду – планировалось, что после ухода Криша солировать будет как раз Гарет. Но он не потянул статус лидера. Выяснилось, что КриРо не оттенял, а наоборот вдохновлял и мотивировал Бэйла.

Без португальца Гарет сник: парился из-за свиста с трибун, проводил бесцветные матчи и окорчательно сломался после возвращения Зидана.

Бэйлу не хватило характера, чтобы тащить «Мадрид» – кажется, в сезоне-2018/19 он разочаровался сам в себе. Сейчас Гарету всего 31, но он уже доигрывает, а не играет в футбол.

Почему Бэйл не уходит из «Реала»?

У Гарета контракт до 2022 года, и он тщательно его отрабатывает: не пропускает тренировки, не опаздывает на клубные мероприятия, не саботирует, не скандалит и не возмущается. Его устраивает оклад в почти 15 млн евро, потому что ни один клуб мира не даст и половины этой суммы за такое отношение к делу.

Год назад Бэйла звали в Китай на еще более зверские деньги, но Перес не сторговался с азиатами по сумме трансфера. Теперь жалеет: местным клубам запретили платить легионерам больше 3 млн евро в год. Других вариантов пока нет: даже в ОАЭ, Катаре и Японии не готовы повторить мадридский оффер.

Что делать «Реалу»?

Ключевая ошибка «Мадрида» – шестилетний контракт с Гаретом, заключенный в 2016 году.

Это был максимально необдуманный шаг, учитывая травматичность и тяжелый характер валлийца. Но Пересу свойственно очаровываться людьми: тот договор стал подарком для Гарета за пару выдающихся матчей в ЛЧ-2015/16.

Гарет Бэйл Фото: Getty Images

Сейчас самый разумный сценарий – пристроить Бэйла хоть куда-то. Необходимо найти любого покупателя, выписать Гарету солидный золотой парашют и наконец попрощаться с его скучающей физиономией.

Разумеется, для «Мадрида» это серьезные убытки, но они есть и сейчас.

Во-первых, «Реал» страдает репутационно: один игрок вертит клубом как хочет. Во-вторых, могут возникнуть проблемы в раздевалке. Бэйлу платят больше всех, и это явно злит его недооцененных одноклубников. Кстати, такие аргументы («Почему Гарет зарабатывает, а я нет?») одни из самых эффективных во время переговоров о продлении контракта. Получается, одно наличие Бэйла в команде может привести к росту окладов всей команды – Перес точно это понимает.

Поэтому приоритетная цель на ближайшее окно – избавление от Бэйла любой ценой. Нет сомнений: в офисе «Мадрида» прощание с проблемным валлийцем будут отмечать не менее бурно, чем победу в Лиге чемпионов.

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