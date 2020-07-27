Серхио сделал покер.

В семье защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса пополнение – жена футболиста Пилар Рубио родила сына, которому дали имя Максимо Адриано.

«Я безгранично рад возможности представить вам моего сына. Он родился в 18:56 вечера и весит 3,270 кг. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Пилар, горжусь тобой, ты вся моя жизнь. Я безумно люблю тебя!» – написал Рамос инстаграм.

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Серхио и Рубио уже воспитывают трех парней: Серхио-младшего, Марко и Алехандро.

В сезоне-2019/20 Рамос выиграл в составе «Реала» чемпионат Испании.

Рамос забил 11 мячей в чемпионате – в XXI веке среди защитников Примеры этого не делал никто

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