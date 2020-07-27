Хави Грасия
Фото: Getty Images
Со коучем подписали контракт на два сезона.
Бывший главный тренер казанского «Рубина» Хави Грасия подписал контракт с «Валенсией». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение со специалистом рассчитано до лета 2022 года. Напомним, что за «Валенсию» выступает российский полузащитник Денис Черышев.
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- Грасия в 2016-2017 гг. возглавлял казанский «Рубин».
- Также он работал в испанских «Кадисе», «Понтеведре», «Альмерии», «Осасуне», «Малаге», греческих «Олимпиакосе» (Волос), «Керкире» и английском «Уотфорде».
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