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Бывший тренер «Рубина» Грасия возглавил «Валенсию» Черышева

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Хави Грасия

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 16 минут

Со коучем подписали контракт на два сезона.

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Хави Грасия подписал контракт с «Валенсией». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение со специалистом рассчитано до лета 2022 года. Напомним, что за «Валенсию» выступает российский полузащитник Денис Черышев.

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  • Грасия в 2016-2017 гг. возглавлял казанский «Рубин».
  • Также он работал в испанских «Кадисе», «Понтеведре», «Альмерии», «Осасуне», «Малаге», греческих «Олимпиакосе» (Волос), «Керкире» и английском «Уотфорде».

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