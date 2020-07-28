Футболист не видит смысла тренироваться и играть, имея на руках контракт другого клуба.

Полузащитник «Барселоны» Артур Мело не вернулся в расположение команды для подготовки к Лиге чемпионов.

После окончания чемпионата Кике Сетьен дал футболистам несколько дней отпуска, но полузащитник так и не вернулся из Бразилии к первому тренировочному сбору каталонцев. Как сообщает Sport.es, игрок заявил клубу, что уже не сыграет за «Барсу» и не собирается возвращаться – сделка по продаже в «Ювентус» уже согласована, к тому же, он почти не играл в последних матчах сезона.

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Сообщается, что боссы «сине-гранатовых» возмущены решением игрока и апеллируют к кейсу Миралема Пьянича – футболист перейдет в обратном направлении, но без капризов играет за «Ювентус».

Скорее всего, Артура ждет денежных штраф за нарушение контракта.

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