Артур Мело
Фото: Getty Images
Футболист не видит смысла тренироваться и играть, имея на руках контракт другого клуба.
Полузащитник «Барселоны» Артур Мело не вернулся в расположение команды для подготовки к Лиге чемпионов.
После окончания чемпионата Кике Сетьен дал футболистам несколько дней отпуска, но полузащитник так и не вернулся из Бразилии к первому тренировочному сбору каталонцев. Как сообщает Sport.es, игрок заявил клубу, что уже не сыграет за «Барсу» и не собирается возвращаться – сделка по продаже в «Ювентус» уже согласована, к тому же, он почти не играл в последних матчах сезона.
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- Сообщается, что боссы «сине-гранатовых» возмущены решением игрока и апеллируют к кейсу Миралема Пьянича – футболист перейдет в обратном направлении, но без капризов играет за «Ювентус».
- Скорее всего, Артура ждет денежных штраф за нарушение контракта.
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