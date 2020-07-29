В «Ла Масии» растет новый талант на замену Лео.

Простые люди работают на раскрутку инстаграма годами, футболистам нужно чуть меньше времени. А вот воспитанник «Ла Масии» Михал Жук набрал 60 тысяч подписчиков и получил верифицированный аккаунт уже к 11 годам. Парень великолепно играет в футбол и имеет крайне подходящую для продвижения запоминающуюся внешность. Разумеется, в тематических медиа мальчика уже вирусят как нового Месси.

Чемпионат России «Зенит» официально подтвердил уход Ивановича ЧАС НАЗАД

Михал родился 2 января 2009 года в Барселоне. Его отец – поляк, работающий в Испании. С малых лет он стал играть в футбол и в сезоне-2015/16 привлек скаутов «Барселоны». Будучи полузащитником, мальчишка забил 27 голов в 16 матчах и установил рекорд детских лиг. В 2016-м «Ла Масия» подписала Михала.

В «Барселоне» юному игроку дали прозвище Милхаус, тренеры выставляли его против более высоких, а иногда более старших соперников. В декабре 2018 года тогда еще 9-летний мальчуган и его младший брат, выступающий за академию «Жироны», подписали контракт с adidas. Это позволило Михалу пересекаться на спонсорских мероприятиях с несколькими игроками основы «Барсы», которые тоже носят adidas – в частности, с Лео Месси, кумиром всех каталонских мальчишек.

Милхауса очень высоко оценивает сайт Barca Universal в серии материалов «Таланты «Ла Масии». «Его талант определенно выше среднего. Жук – универсал, у которого есть все условия. А маленький рост и светлые волосы, кажется, делают каждый его шаг еще более привлекательным для чужих взоров. Михал – чистая элегантность, чистый класс. Похоже, в своем возрасте он уже знает путь к совершенству в «Барсе». Он безупречен в принятии решений. Он плавно скользит мимо защитников, ведет мяч, умело открывается и делает очень мало ошибок. Точно бьет и удивительно хорошо защищается благодаря интеллекту и умению грамотно выбрать позицию. У него есть все», – пишет журналист Дэвид Браво.

Эксперты Barca Universal разливаются в комплиментах Михалу Жуку и опасаются только за один аспект. Вдруг парень не справится с давлением, которое уже оказывают тысячи поклонников и будущих спонсоров, явно желающих инвестировать в его талант?

«Мы должны быть осторожны в ожиданиях, – призывают авторы. – Мы уже видели такое на примере кого-то вроде Хави Симонса, который должен был стать следующей легендой «Барсы», а в итоге отправился в «ПСЖ». Все мы несем ответственность за то, чтобы защитить молодого человека. Помните, ему всего 10», – материал вышел накануне 11-летия футболиста.

О Михале пишут и в Польше, а сайт The 18 назвал его самым захайпованным ребенком «Барсы». Соцсети взорвались после контракта с adidas.

«Нелепо ставить на 10-летнего, но в Месси-подростке было что-то потустороннее – именно поэтому «Барса» предложила контракт 13-летнему иностранцу. Очевидно, что-то аналогичное есть в Жуке – уверен, что и «Барселона», и adidas разбираются в талантах лучше нас с вами», – еще одно мнение из журналистской среды, отсылающее к Лео.

«Реал» выиграл титул у очень слабой «Барселоны». Месси выбивает новый контракт и слил Ла Лигу Зидану

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Чемпионат Англии Жирков уходил в «Челси» номинантом на «Золотой мяч». Все могло пойти иначе, перейди он в «Барселону» ЧАС НАЗАД