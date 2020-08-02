Маурисио начали жать туфли, и он переобулся.

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино объяснил собственные слова из 2018 года, когда сказал, что лучше вернется на ферму в Аргентине, чем возглавит «Барселону».

«Должен уточнить, в чем дело. Я был в Барселоне в этом году и встретил в баре [президента «сине-гранатовых» Жозепа] Бартомеу. Мы поприветствовали друг друга, потому что наши дети ходят в одну школу, поболтали минут пять.

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Из-за этого родился тревожный слух, потому что тогда было много заинтересованных команд. И когда меня спросили о возможности [возглавить «Барсу»], я хотел решительно ответить всем журналистам. Не хотел показывать неуважение в «Барселоне», но всегда можно сказать по-другому.

В «Эспаньоле» я сделал себе имя. Во мне нет высокомерия, не люблю делать подобные заявления. Возможно, сейчас не стал бы говорить подобного, потому что в жизни случается всякое», – пояснил Почеттино в интервью El Pais.

Аргентинца уволили из «Тоттенхэма» в ноябре 2019 года, с тех пор интерес к нему проявляли многие европейские топ-клубы – в частности, «Ювентус» и «Монако».

Почеттино выступал за «Эспаньол» с 1994 по 2001 гг., а также с 2004 по 2006 гг.

В 2018-м помимо «Барсы» Маурисио также назвал в числе ненавистных команд «Арсенал» и «Росарио Сентраль», потому что они враждуют с «Тоттенхэмом» и его родным «Ньюэллс Олд Бойс».

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