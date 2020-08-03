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Самая известная футболистка России Карпова нашла новый клуб в Испании

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Надежда Карпова

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
20 минут назад

Надя переехала в Каталонию.

Российская футболистка Надежда Карпова, которая в июне покинула «Севилью», присоединилась к каталонскому «Эспаньолу».

Контракт футболистки с новым клубом рассчитан до июня 2021 года.

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  • Кроме «Севильи» Карпова выступала за «Валенсию», «Чертаново» и «Зоркий».
  • В апреле 2020-го отец Нади Алексей Карпов пожаловался, что его дочь не вызывают в сборную России.
  • В составе «Севильи» Карпова провела 20 матчей и забила шесть мячей.

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