Гарет Бэйл, Зинедин Зидан
Фото: Getty Images
Гарет выбрал финансовую предприимчивость, а не футбол.
Валлийский нападающий «Реала» Гарет Бэйл уверен, что больше не выйдет на поле при Зинедине Зидане, но не планирует покидать клуб.
По информации The Times, 31-летний форвард намерен остаться в «Реале» из-за зарплаты – остальные клубы не смогут предложить ему такие же деньги.
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- «Реал» не включил Бэйла в заявку на ответный матч 1/8 Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», хотя он тренируется с командой.
- Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году.
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