Гарет выбрал финансовую предприимчивость, а не футбол.

Валлийский нападающий «Реала» Гарет Бэйл уверен, что больше не выйдет на поле при Зинедине Зидане, но не планирует покидать клуб.

По информации The Times, 31-летний форвард намерен остаться в «Реале» из-за зарплаты – остальные клубы не смогут предложить ему такие же деньги.

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«Реал» не включил Бэйла в заявку на ответный матч 1/8 Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», хотя он тренируется с командой.

Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году.

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