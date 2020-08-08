Денис Черышев, «Валенсия»
Фото: Getty Images
Переезд в Россию откладывается.
Полузащитник сборной России Денис Черышев рассчитывает остаться в «Валенсии».
По сообщениям испанской газеты Superdeporte, 29-летний вингер уже отклонил предложения от двух клубов из России. Согласно источникам издания, Черышеву поступали офферы от московских «Спартака» и ЦСКА, но Денис ответил отказом менеджерам обеих команд РПЛ.
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В приоритете полузащитника – впечатлить нового главного тренера «Валенсии» Хави Грасию на предсезонных сборах. Черышев хотел бы побороться за место на левом фланге стартового состава с Гонсало Гуэдешем. Особенно это возможно, если Грасия выберет схему с плеймекером, и туда переместится южнокореец Ли Канъин.
Также не исключено, что Родриго Морено покинет «лос чес» в это трансферное окно. Все сделки «Валенсии» повысят шансы Черышева на попадание в основу.
- Контракт Дениса с испанским клубом действует до 30 июня 2022 года. Всю карьеру он провел в Примере – «Реале», «Севилье» и «Вильярреале».
- Ранее об интересе к Черышеву со стороны «Зенита» писал журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.
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