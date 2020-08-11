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Sport Mediaset: Месси купил квартиру в Милане рядом с офисом «Интера»

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Лионель Месси, «Барселона»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 23 минут

Свинтит в Серию А к Криштиану?

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси приобрел квартиру в Милане.

Он купил апартаменты в 37-этажном небоскребе Torre Solaria. Здание расположено в одном из деловых районов города Порта Нуова.

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Источники телеканала Sport Mediaset сообщили, что футболист взял недвижимость в Италии после сделки отца. Ранее Хорхе Месси стал владельцем квартиры в соседнем районе Милана Джо Коломбо. Месси-старший совершил покупку по налоговым соображениям. Сообщения телеканала цитирует La Gazzetta dello Sport.

Агрегатор Football Italia заметил, что новые апартаменты Лионеля Месси находятся неподалеку от офиса миланского «Интера».

  • Контракт Месси с «Барселоной» действует до июня 2021 года. У 33-летнего игрока были сложности с его продлением.
  • Ранее итальянские медиа писали об интересе спонсора «Интера», китайского холдинга Suning Group, к капитану «Барсы». Важным фактором трансфера может стать наличие в правлении «нерадзурри» бывшего игрока сборной Аргентины Хавьера Дзанетти.

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