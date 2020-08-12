Жан-Клер Тодибо
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Стало известно, кто из футболистов «Барселоны» заразился коронавирусом. Заболевшим оказался защитник Жан-Клер Тодибо.
«Я сдал положительный тест на COVID-19. Симптомов болезни нет, чувствую себя хорошо. Я нахожусь дома, следую медицинскому протоколу. Очень хочу вернуться к тренировкам, но пока придется оставаться дома. Спасибо всем за поддержку», – написал Тодибо в твиттере.
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- Тодибо не контактировал с одноклубниками, которые отправились в Лиссабон на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».
- Игра «Барселона» – «Бавария» состоится 14 августа.
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