Не всех привлекает работа в каталонском клубе – бывает и такое.

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Вергер отказался от предложения «Барселоны».

По информации Le10Sport, 70-летний француз остался недоволен проектом и условиями, которые предложили каталонцы.

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На данный момент «Барсу» возглавляет Кике Сетьен, который имеет действующий контракт до лета 2021-го. Однако в зависимости от результата в Лиге чемпионов он может быть отправлен в отставку, и руководство контактировало с несколькими тренерами, включая Венгера.

Венгер покинул «Арсенал» в конце сезона-2017/18.

«Барселона» с Сетьеном заняла второе место в чемпионате Испании, уступив «Реалу».

В четвертьфинале ЛЧ каталонцы встретятся с «Баварией».

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