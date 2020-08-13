Арсен Венгер
Фото: Getty Images
Не всех привлекает работа в каталонском клубе – бывает и такое.
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Вергер отказался от предложения «Барселоны».
По информации Le10Sport, 70-летний француз остался недоволен проектом и условиями, которые предложили каталонцы.
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На данный момент «Барсу» возглавляет Кике Сетьен, который имеет действующий контракт до лета 2021-го. Однако в зависимости от результата в Лиге чемпионов он может быть отправлен в отставку, и руководство контактировало с несколькими тренерами, включая Венгера.
- Венгер покинул «Арсенал» в конце сезона-2017/18.
- «Барселона» с Сетьеном заняла второе место в чемпионате Испании, уступив «Реалу».
- В четвертьфинале ЛЧ каталонцы встретятся с «Баварией».
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