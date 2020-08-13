Футбол
Чемпионат Испании

Le10Sport: Венгер отклонил предложение «Барселоны»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Арсен Венгер

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 3 минут

Не всех привлекает работа в каталонском клубе – бывает и такое.

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Вергер отказался от предложения «Барселоны».

По информации Le10Sport, 70-летний француз остался недоволен проектом и условиями, которые предложили каталонцы.

Чемпионат России

Кикнадзе подтвердил, что Венгер мог стать тренером «Локомотива»

13/07/2020 В 08:22

На данный момент «Барсу» возглавляет Кике Сетьен, который имеет действующий контракт до лета 2021-го. Однако в зависимости от результата в Лиге чемпионов он может быть отправлен в отставку, и руководство контактировало с несколькими тренерами, включая Венгера.

  • Венгер покинул «Арсенал» в конце сезона-2017/18.
  • «Барселона» с Сетьеном заняла второе место в чемпионате Испании, уступив «Реалу».
  • В четвертьфинале ЛЧ каталонцы встретятся с «Баварией».

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Чемпионат Англии

Венгер: «АПЛ будет самым неполноценным чемпионатом»

10/06/2020 В 21:58
Чемпионат Англии

Тест: вспомни состав непобедимого «Арсенала»

15/05/2020 В 18:01
По теме
ФутболЧемпионат ИспанииБарселонаАрсен Венгер
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир