Отец Черышева подтвердил, что Денис останется в «Валенсии»

Никакого перехода в «Зенит» или другой российский клуб.

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, заявил, что его сын останется в испанском клубе.

«Денис начал тренировочный процесс с командой. Тренер на него рассчитывает. В ближайшем будущем увидим Дениса на поле. Он будет защищать цвета «Валенсии», – приводит слова Черышева-старшего «Чемпионат».

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По окончании сезона-2019/20 «Валенсию» возглавил бывший коуч «Рубина» и «Уотфорда» Хави Грасия.

Черышев в прошедшем сезоне Примеры провел 24 матча, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

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