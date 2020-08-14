Тактика определена, нужно только ее придерживаться.

«Барселона» может начать сезон-2020/21 с новым главным тренером. Руководство уже ищет замену нынешнему коучу Кике Сетьену.

Источники ESPN сообщают, что Сетьен не нашел контакт с раздевалкой. Футболисты не доверяют специалисту, который мало чего достиг в игроцкой и тренерской карьере. Лидеры клуба хотят, чтобы следующим «Барсу» возглавит человек, который заслужит уважение внутри коллектива.

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Возможным кандидатом называют главного тренера сборной Голландии Роналда Кумана. В правлении «блауграны» помнят, как удачно он провел омоложение в полной ветеранами «Валенсии» в 2007 году. Но боссы также опасаются прагматичного стиля игры Кумана.

Роналд уже отказывался от предложения «сине-гранатовых», поскольку хочет сыграть со сборной на Евро-2021. Еще одним фактором для согласия голландца стал недавно купленный дом в Вальвидрере, городке неподалеку от Барселоны.

Другим претендентом на работу с «сине-гранатовыми» стал Маурисио Почеттино. Но препятствием для его назначения могут стать восемь сезонов за другой каталонский клуб «Эспаньол», а также неосторожные высказывания о возможности принять «Барсу».

Легенда «блауграны» Хави Эрнандес также вряд ли согласится на эту должность, поскольку уже отказывал боссам в январе. Источники ESPN сообщили, что в руководстве «Барселоны» уже определились с типом тренера, но пока не пришли к единой кандидатуре.

Кике Сетьен возглавил «Барсу» в январе 2020 года после отставки Эрнесто Вальверде.

Он занял второе место в Примере-2019/20 и прошел «Наполи» в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов.

В четвертьфинале ЛЧ «Барселона» сыграет с мюнхенской «Баварией». Эта встреча пройдет сегодня, 14 августа, и начнется в 22:00 по московскому времени.

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