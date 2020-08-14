У «бланкос» большие беды с деньгами.

У мадридского «Реала» сложилась непростая финансовая ситуация.

Оба основных спонсора «бланкос» – авиакомпания Fly Emirates и немецкий производитель спортивной одежды adidas – сообщили руководству «Реала», что не могут соблюдать условия партнерские соглашения из-за кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

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У Emirates контракт на 40 миллионов евро, adidas же платит испанскому клубу 110 миллионов евро в год, а всего 10-летнее соглашение рассчитано на 1,1 млрд евро. Также из-за отсутствия зрителей на трибунах пострадали доходы от проведения матчей чемпионата Испании и Лиги чемпионов. Эти факторы приведут к серьезному урезанию клубного бюджета.

Из-за проблем у главных спонсоров «Реал» готовится к продаже футболистов с высокими зарплатами, которые выплачиваются как раз от партнерских поступлений в казну. Вероятно, «Мадрид» также останется без покупок в это трансферное окно.

Еще одной мерой по сокращению расходов станет понижение зарплат, о котором, вероятно, руководители «Реала» не будут распространяться публично. В ходе пандемии футболисты уже согласились на 10-процентное урезание оклада, в следующем сезоне боссы команды предложат игрокам сократить зарплаты еще на 10%. Об этом сообщили источники Sport.es.

В 2020 году журнал Forbes оценил стоимость мадридского «Реала» в 4,24 миллиарда долларов.

Во время пандемии Emirates отправил часть сотрудников в неоплачиваемые отпуска и сократила зарплаты большего числа работников на 25-50% – первоначально на три месяца, но теперь продлила режим экономии до конца сентября. С мая 2020 года авиакомпания уже уволила более 59 тысяч человек персонала, но точные цифры представители Emirates не уточняют.

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