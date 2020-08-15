Чиновник считает, что досрочные выборы главы сделают клубу еще хуже.

После катастрофического поражения от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов на «Барселону» обрушилась серьезная критика. Особенно достается главному тренеру Кике Сетьену и президенту Хосепу Бартомеу – чиновника призывают покинуть пост. Вот реакция от кандидата в президенты «блауграны» Виктора Фонта.

Слишком много лет стыда и печали. Поражение от «Баварии» можно назвать лишь одним словом – унижение. Не надо продлевать агонию и тратить драгоценное время впустую. Бартомеу – в отставку! Нужно организовать выборы нового президента как можно скорее. Вместе мы восстановим клуб и вернем «Барсе» надежду.

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Такой вопрос действительно поднимется: Cadena Ser Catalunya пишет, что на следующей неделе соберется совет директоров «Барсы», который обсудит множество моментов, включая возможное увольнение президента.

Бартомеу могут убрать, но сам он никуда не собирается. Diario Sport сообщает: Хосеп видит, что клуб в критическом состоянии, но уверен, что досрочные выборы президента сделают только хуже. Он рассматривает возможность провести выборы в январе или в марте 2021-го, чтобы у нового совета директоров было время на подготовку проекта.

Вот речь Бартомеу после унизительного поражения.

Тяжелейший вечер, очень тяжелое поражение. Жаль болельщиков, всех нас. Мы не были той командой, тем клубом, который представляем. Очень больно. Это очень серьезное поражение. Я поздравляю «Баварию», которая провела отличный матч. Они заслуженно вышли в полуфинал. Мы не играли на своем уровне, это катастрофа. Теперь необходимо принять решения. Некоторые из нас уже держат их в голове, мы их озвучим. Но сегодня мы не будем ничего решать. Некоторые из решений уже приняты, другие – будут приняты. Займемся этим на следующей неделе.

Возможно, на его решение повлияет Месси: испанские медиа уверены, что Лео заявит о желании покинуть клуб, если в ближайшее время не произойдет никаких изменений.

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Бартомеу рулит «Барсой» с 2014 года.

«Барселона» проиграла матч с разницей «минус 6» впервые с апреля 1951-го – тогда в чемпионате они уступили в каталонском дерби «Эспаньолу» (0:6).

Восемь мячей «сине-гранатовые» не получали еще дольше – в 1946-м «Севилья» наградила их счетом 0:8.

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