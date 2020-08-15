Скорее всего, «Барса» назначит Маурисио Почеттино.

Бывший коуч «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино является основным кандидатом на пост главного тренера «Барселоны».

Как сообщает Diario Sport, президент «блауграны» Хозеп Бартомеу хотел назначить Почеттино еще в январе, однако тогда решающим стал голос спортивного директора Эрика Абидаля, который порекомендовал высшему руководству Кике Сетьена. Кандидатуру Почеттино одобряет и многолетний лидер «Барселоны» Лионель Месси.

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Аргентинский тренер хотел бы заключить контракт с «кулес» сроком не менее чем на три года, но из-за возможной смены руководства ему предложили соглашение по схеме «1+1».

Помимо Почеттино, «Барса» поддерживает контакт с другими кандидатами – Роналдом Куманом (сборная Нидерландов), Массимилиано Аллегри (свободный агент) и Тьерри Анри («Монреаль Импэкт»).

14 августа «Барселона» уступила «Баварии» со счетом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов.

После этой игры, вероятно, будет уволен главный тренер каталонцев Кике Сетьен.

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