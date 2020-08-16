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Mirror: «Сити» готов заплатить за Месси любые деньги

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Лионель Месси

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
13 минут назад

Обоим клубам пора что-то менять – и «Манчестеру», и «Барсе».

В интернете снова завирусились слухи о переходе капитана «Барселоны» Лионеля Месси в «Манчестер Сити».

По информации Mirror, «Сити» готов заплатить за 33-летнего аргентинца любую сумму. В клубе полагают, что они находятся в выигрышном положении по сравнении с другими охотниками за Месси.

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  • «Сити» и «Барса» вылетели в четвертьфинале Лиги чемпионов – от «Лиона» и «Баварии» соответственно.
  • После разгрома «Барселоны» (каталонцы уступили 2:8) некоторые медиа сообщили, что Месси раздумывает об уходе из клуба.
  • Месси и коуч «Сити» Хосеп Гвардиола работали вместе в «Барселоне».

Реюнион Месси и Гвардиолы в «Сити» в 2021-м – гениальная затея. Они возьмут ЛЧ и всем все докажут

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