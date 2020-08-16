Также решится судьба Кике Сетьена.

Совет директоров «Барселоны» в понедельник, 17 августа, проведет собрание по итогам сезона-2019/20, в котором клуб впервые за 12 лет не выиграл ни одного титула.

По информации AS, от принятых решений будет зависеть дальнейшая судьба клуба. В частности, руководство решит тренерский вопрос – оставить Кике Сетьена или назначить нового коуча. Капитан команды Лионель Месси настаивает на приходе Хави – его бывшего одноклубника.

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Сообщается, что 33-летний Лео недоволен ситуацией в клубе. К тому же, у него и остальных игроков испортились отношения со спортивным директором Эриком Абидалем, над которым также повисла угроза увольнения. Месси определится с будущим по итогам заседания совета директоров.

«Барселона» проиграла «Реалу» чемпионат Испании и сокрушительно вылетела в четвертьфинале ЛЧ (2:8 от «Баварии»).

Медиа сообщали об интересе к Месси из «Интера» и «Манчестер Сити».

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