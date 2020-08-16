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Капитан «Барселоны» Лионель Месси близок к уходу из каталонского клуба.

33-летний аргентинец уже сообщил о желании покинуть «Камп Ноу» руководству «сине-гранатовых». Слова Месси вызваны плохим управлением «блауграной» и ужасными результатами главной команды – в частности, разгромом от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8.

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Один из топ-менеджеров «Барсы», хорошо знакомый с Лео, сказал в интервью Esporte Interativo на условиях анонимности: «Никогда не видел Месси таким решительным, чтобы уйти из клуба прямо сейчас».

Чтобы сохранить Лионеля в Каталонии, боссы должны представить перед капитаном мощный спортивный проект. Об этом сообщил бразильский инсайдер Марсело Бехлер, живущий в Барселоне. В 2017 году репортер первым написал о переходе Неймара из «блауграны» в «Пари Сен-Жермен».

Контракт Месси с «Барсой» рассчитан до июня 2021 года с отступными в 700 миллионов евро. Он может договариваться с другими командами уже в январе, за шесть месяцев до истечения соглашения с текущим клубом.

Главным претендентом на Лионеля считают итальянский «Интер». Лео уже купил квартиру в небоскребе в Милане, который расположен недалеко от офиса «нерадзурри».

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