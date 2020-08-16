Кике Сетьен
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Чего и следовало ожидать.
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен все же лишился своего поста после унизительного поражения от «Баварии» в четвертьфинале ЛЧ (2:8).
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу в интервью
подтвердил слухи фразой «Сетьен уволен».
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- 61-летний менеджер проработал в «Барселоне» чуть больше полугода – он возглавил клуб в январе 2020-го.
- Под его руководством каталонцы не выиграли ни одного трофея, заняв второе место в чемпионате Испании следом за основным конкурентом – «Реалом».
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