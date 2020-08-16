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Бартомеу объявил об увольнении Сетьена

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Кике Сетьен

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 28 минут

Чего и следовало ожидать.

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен все же лишился своего поста после унизительного поражения от «Баварии» в четвертьфинале ЛЧ (2:8).

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу в интервью

подтвердил слухи фразой «Сетьен уволен».

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  • 61-летний менеджер проработал в «Барселоне» чуть больше полугода – он возглавил клуб в январе 2020-го.
  • Под его руководством каталонцы не выиграли ни одного трофея, заняв второе место в чемпионате Испании следом за основным конкурентом – «Реалом».

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