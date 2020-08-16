61-летний менеджер проработал в «Барселоне» чуть больше полугода – он возглавил клуб в январе 2020-го.

Под его руководством каталонцы не выиграли ни одного трофея, заняв второе место в чемпионате Испании следом за основным конкурентом – «Реалом».