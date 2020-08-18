Бартомеу объявил о назначении Кумана на пост главного тренера «Барселоны»

Роналд Куман
Фото: Getty Images
Слухи подтвердились – желаем удачи новому тренеру.
Президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу объявил, что Роналд Куман возглавит команду после отставки Кике Сетьена, а Лионель Месси останется в Каталонии:
«Если ничего не произойдет, Куман будет нашим тренером в следующем сезоне. Нам уже известны его мысли на это счет, его философия.
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Месси хочет завершить карьеру в «Барсе». Куман сказал мне, что Месси будет ключевым игроком нашего нового проекта».
Ожидается, что соглашение Кумана с «Барсой» подписано сроком на два года.
- Сетьен был уволен через несколько дней после поражения 2:8 от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
- В сезоне-2019/20 «Барса» не выиграла ни одного титула.
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