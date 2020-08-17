Месси шантажирует «Барселону». Вероятность ухода в «Интер» и «Ман Сити» – около нуля

Лео давит на боссов «Барсы».

После убийственных 2:8 от «Баварии» по Европе прокатился светошумовой инсайд – Лео Месси устал проигрывать с «Барселоной» и сказал боссам, что хочет уйти.

Такие новости появляются в среднем раз в пару месяцев, но здесь все четко. Источник инфобомбы – Марсело Бехлер, человек, который рассказал о переезде Неймара в Париж раньше всех. Правда, тогда инсайд звучал вполне конкретно, а сейчас Марсело просто сообщил, что у Лео лопнуло терпение.

Чемпионат Испании Месси сказал боссам «Барсы», что уйдет. Источник – репортер, первым написавший о Неймаре в «ПСЖ» 15 ЧАСОВ НАЗАД

Прощаться с Месси слишком рано. Во-первых, аргентинец мог психануть после чудовищного сезона (ноль трофеев) и отвратного матча с «Баварией» – ужасный результат довел бы до истерики кого угодно.

Лионель Месси Фото: Getty Images

Во-вторых, Бехлер сам рассказал, что есть условие, при соблюдении которого Лео останется: боссы должны презентовать Месси адекватный проект развития клуба. Процесс уже запущен, потому что несчастного Сетьена бесцеремонно вышвырнули из «Барсы». Осталось назначить нового коуча (Месси явно повлияет), обновить состав и снова бороться за титулы. В условиях кризиса план выглядит утопией, но Лео знает: руководство пойдет на что угодно, лишь бы сохранить главную звезду.

Есть и третий, решающий фактор, ради которого Месси затеял это шоу с прозрачными угрозами. Следующим летом у Лионеля истекает контракт, по которому он зарабатывает 40 млн евро в год. Задача аргентинца – заключить такое соглашение, чтобы даже в 34 получать столько же или больше.

Шантаж вполне оправдан и продуман. Сейчас Лео просто декларирует намерения и прощупывает спрос. Конечно, соискателей хватает, но Лео никуда не сбежит до закрытия этого окна. Как только оно захлопнется, начнется самое веселое – «Барсу» элементарно прижмут к стенке.

Клубу придется либо срочно составить для Месси жирнейший контракт, либо смириться с бесплатным уходом шестикратного обладателя «Золотого мяча». Второй сценарий катастрофичен: президент, отпустивший Лео, навсегда войдет в историю как самый глупый и жалкий руководитель «Барселоны». Короче, аргентинца будут уламывать до последнего: если ему и не дадут заветный контракт, то лишь потому, что в каталонской казне правда пусто – но это вряд ли.

Сейчас на рынке есть два клуба, которые мощно заинтересованы в Месси и реально готовы его подписать. Больше и чаще всего говорят об «Интере» – родня Лео уже приобрела недвижимость в Милане, итальянский гранд готовит кэш на содержание аргентинца, а фанаты Серии А потирают руки в ожидании дуэли с Роналду. Но есть два обстоятельства, которые все портят:

1. Все та же зарплата. Логично, что Месси хочет от 40 млн в год, а максимальный оклад в «Интере» – 7,5 (столько зарабатывает Лукаку). То есть выходит совсем зверский дисбаланс – даже сильнее, чем в «Юве» с Роналду (он поднимает 30 в год). Кстати, ходят слухи, что туринские сенаторы даже готовы продать КриРо из-за гигантского контракта – неужели в «Интере» повторят ошибку «Юве»?

2. Амбиции «нерадзурри». Клуб мечтает забрать итальянскую корону у «Ювентуса», а вот про ЛЧ там почти не говорят. Понятно, что скудетто – слишком гномская миссия для Лео, а ресурсов для Кубка чемпионов в Милане пока нет: в этом сезоне «Интер» даже не вышел из группы. Возникает вопрос: зачем Месси идти на понижение?

Лионель Месси Фото: Getty Images

Помимо «Интера» Лионеля стабильно хочет «Манчестер Сити» – уже появилась информация, что «горожане» заплатят за Месси любые деньги. Этот вариант должен возбуждать аргентинца ощутимо сильнее «Интера»: «Сити» рубится в АПЛ (пободрее Серии А), в составе хватает олигархов с зарплатой под 15-20 млн евро в год (тот же Де Брёйне), а Пеп мечтает взять ЛЧ так же страстно, как и сам Лео.

По целям и финансам вопросов нет, но Лео придется радикально менять обстановку – это крайне сложно, учитывая, что Месси провел всю жизнь в одном клубе. Ему уже хватило неудач со сборной, чтобы осознать: Барселона – единственный город, где его всегда поймут и поддержат. В «Сити» он столкнется с адским давлением, сумасшедшими ожиданиями и минимумом времени для адаптации. Туда стоило переходить до 30 лет, а не сейчас, когда возраст вот-вот начнет сказываться.

Так что Месси ведет себя абсолютно грамотно – активно пользуется востребованностью и выбивает у «Барсы» последний мегаконтракт в карьере. Но если Лео все же уедет из Каталонии, это будет значить лишь одно: боссы клуба настоящие бездари и причины неудач команды следует искать именно в этом.

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