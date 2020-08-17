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У «Валенсии» катастрофические финансовые проблемы, вызванные пандемией коронавируса.

В понедельник, 17 августа, финансовый директор «лос чес» Инма Ибаньес встретилась с игроками и персоналом перед утренней тренировкой. Она объяснила экономическую ситуацию и механизм, по которому руководство намерено из нее выходить.

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Ранее «Валенсия» продажей Даниэля Парехо и Франсиса Коклена в «Вильярреал» избавилась от высоких зарплат обоих футболистов. Оставшимся членам главной команды Ибаньес предложила долговые расписки сроком до сентября 2021-го, но пообещала начать выплаты уже в сентябре этого года.

У игроков возникли сомнения по исполнению гарантий со стороны руководства. Инма пояснила, что между ними сложатся абсолютно нормальные долговые обязательства и правление клуба обязательно сдержит обещание.

После встречи главный тренер Хави Грасия попросил игроков продолжать работу так же, как и на первой неделе тренировочного сбора. Президент «лос чес» Анил Мурти не присутствовал на этом командном собрании. Об этом со ссылкой на Las Provincias написала газета Marca.

За «летучих мышей» с 2018 года выступает вингер сборной России Денис Черышев. В чемпионате Испании-2019/20 русский футболист провел 24 матча, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.

В начале августа «Валенсия» продала за 27 миллионов евро полузащитника Феррана Торреса в «Манчестер Сити». Коклен присоединился к «Вильярреалу» за 8 млн евро, Парехо ушел на правах свободного агента.

Отец Черышева подтвердил, что Денис останется в «Валенсии»

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