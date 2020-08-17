Кике Сетьен
Фото: Getty Images
Клуб обещает в ближайшие дни объявить нового главного тренера.
«Барселона» официально подтвердила увольнение Кике Сетьена.
«Совет директоров пришел к соглашению освободить Кике Сетьена от должности главного тренера основной команды. Это первое решение в рамках обширной перестройки команды, которая будет оговорена между действующим техническим руководителем и новым тренером, чье имя будет объявлено в ближайшие дни», – говорится в заявлении каталонского клуба.
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Также «Барса» назвала дату следующих выборов клубного президента. Они назначены на 15 марта.
- Сетьен возглавил «Барсу» 13 января. Под его руководством «сине-гранатовые» отыграли 25 матчей, добились 16 побед, четырежды сыграли вничью и потерпели 5 поражений.
- В последнем матче Кике «Барселона» была разгромлена «Баварией» со счетом 2:8.
- 17 августа стало известно, что главный претендент на освободившееся место – Роналд Куман.
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