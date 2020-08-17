Не самый красивый поступок легенды «Этихада».

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва перешел на правах свободного агента в «Реал Сосьедад». Он заключил двухлетний контракт до конца сезона-2021/22.

«Сильва скоро пребудет в расположение основной команды для прохождения предсезонных сборов», – заявили в пресс-службе испанского клуба.

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Итальянские медиа ранее сообщали, что Сильва должен был отправиться в Серию А и подписать соглашение с римским «Лацио», но футболист сенсационно выбрал другой вариант.

«Сосьедад» украл сделку по Давиду Сильве! У «Лацио» была полная договоренность о трехлетнем соглашении и назначенный в Риме медосмотр. «Реал» тайно связался с игроком, итальянцы в ярости. Но переход состоялся», – написал инсайдер The Guardian Фабрицио Романо.

34-летний полузащитник объявил об уходе из «Манчестер Сити» перед сезоном-2019/20.

Воспитанник «Валенсии» отыграл на «Этихаде» 10 лет, провел 309 матчей и забил 60 мячей. За это время он четырежды выигрывал чемпионат Англии и дважды становился обладателем Кубка страны.

В 2010 году «Реал» отказался от трансфера Сильвы из-за страсти игрока к алкоголю и вечеринкам

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