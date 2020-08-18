Гендиректор лично летал на встречу.

В руководстве «Барселоны» подтвердили, что связывались с тренером сборной Нидерландов Роналдом Куманом, чтобы пригласить его на освободившееся место после увольнения Кике Сетьена.

«Да, я говорил с Куманом», – приводит Sport.es слова генерального директора Оскара Грау – тот сказал это журналистам в аэропорту Барселоны, приземлившись после полета из Амстердама.

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Сетьена официально уволили вечером 17 августа.

Последний матч «Барса» разгромно проиграла «Баварии» (2:8) в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

ДНК «Барселоны» = безволие. Каталонцы вообще не умеют сражаться

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