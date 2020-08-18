Роналд Куман («Эвертон»)
Фото: Getty Images
Гендиректор лично летал на встречу.
В руководстве «Барселоны» подтвердили, что связывались с тренером сборной Нидерландов Роналдом Куманом, чтобы пригласить его на освободившееся место после увольнения Кике Сетьена.
«Да, я говорил с Куманом», – приводит Sport.es слова генерального директора Оскара Грау – тот сказал это журналистам в аэропорту Барселоны, приземлившись после полета из Амстердама.
Чемпионат Испании
Названы четверо кандидатов на пост главного тренера «Барселоны»
15/08/2020 В 18:47
- Сетьена официально уволили вечером 17 августа.
- Последний матч «Барса» разгромно проиграла «Баварии» (2:8) в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.
ДНК «Барселоны» = безволие. Каталонцы вообще не умеют сражаться
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме
Чемпионат Испании
ESPN: «Барселона» выбрала тип нового тренера, после Сетьена придет Куман, Почеттино или Хави
14/08/2020 В 20:09
Евро-2020
«Я проехал 96 км на велосипеде». Куман рассказал, что привело его к сердечному приступу
30/05/2020 В 08:49