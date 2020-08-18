Футбол
Чемпионат Испании

В «Барселоне» подтвердили переговоры с Куманом

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Роналд Куман («Эвертон»)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
20 минут назад | Обновлено 13 минут назад

Гендиректор лично летал на встречу.

В руководстве «Барселоны» подтвердили, что связывались с тренером сборной Нидерландов Роналдом Куманом, чтобы пригласить его на освободившееся место после увольнения Кике Сетьена.

«Да, я говорил с Куманом», – приводит Sport.es слова генерального директора Оскара Грау – тот сказал это журналистам в аэропорту Барселоны, приземлившись после полета из Амстердама.

Чемпионат Испании

Названы четверо кандидатов на пост главного тренера «Барселоны»

15/08/2020 В 18:47
  • Сетьена официально уволили вечером 17 августа.
  • Последний матч «Барса» разгромно проиграла «Баварии» (2:8) в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

ДНК «Барселоны» = безволие. Каталонцы вообще не умеют сражаться

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат Испании

ESPN: «Барселона» выбрала тип нового тренера, после Сетьена придет Куман, Почеттино или Хави

14/08/2020 В 20:09
Евро-2020

«Я проехал 96 км на велосипеде». Куман рассказал, что привело его к сердечному приступу

30/05/2020 В 08:49
По теме
ФутболЧемпионат ИспанииБарселонаРоналд Куман
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир