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FOX Sports: Венгер возглавит сборную Нидерландов, если Куман уйдет в «Барселону»

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Арсен Венгер и Роналд Куман

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 11 минут

Если инсайд правдив, получается солидная тренерская рокировка.

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер согласился возглавить сборную Нидерландов по футболу, если нынешний коуч Роналд Куман уйдет в «Барселону».

По информации журналиста нидерландского подразделения FOX Sports Яна ван Гангелена, 70-летний француз уже контактировал с федерацией футбола Нидерландов и уведомил руководство о своем желании.

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В «Барселоне» подтвердили переговоры с Куманом

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  • Руководители «Барселоны» подтвердили факт переговоров с Куманом.
  • По данным Le10Sport, ранее Венгер отказался от предложения возглавить каталонский клуб.

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