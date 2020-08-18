Арсен Венгер и Роналд Куман
Фото: Getty Images
Если инсайд правдив, получается солидная тренерская рокировка.
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер согласился возглавить сборную Нидерландов по футболу, если нынешний коуч Роналд Куман уйдет в «Барселону».
По информации журналиста нидерландского подразделения FOX Sports Яна ван Гангелена, 70-летний француз уже контактировал с федерацией футбола Нидерландов и уведомил руководство о своем желании.
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- Руководители «Барселоны» подтвердили факт переговоров с Куманом.
- По данным Le10Sport, ранее Венгер отказался от предложения возглавить каталонский клуб.
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