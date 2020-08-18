Если инсайд правдив, получается солидная тренерская рокировка.

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер согласился возглавить сборную Нидерландов по футболу, если нынешний коуч Роналд Куман уйдет в «Барселону».

По информации журналиста нидерландского подразделения FOX Sports Яна ван Гангелена, 70-летний француз уже контактировал с федерацией футбола Нидерландов и уведомил руководство о своем желании.

Чемпионат Испании В «Барселоне» подтвердили переговоры с Куманом 2 ЧАСОВ НАЗАД

Руководители «Барселоны» подтвердили факт переговоров с Куманом.

По данным Le10Sport, ранее Венгер отказался от предложения возглавить каталонский клуб.

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Чемпионат Испании Названы четверо кандидатов на пост главного тренера «Барселоны» 15/08/2020 В 18:47