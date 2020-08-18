Именно Эрик пригласил в клуб Кике Сетьена.

«Барселона» сообщила о досрочном расторжении соглашения со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.

«Клуб хотел бы поблагодарить Эрика Абидаля за его профессионализм, преданность делу, а также за теплые отношения с семьей «блауграны», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

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По информации Cadena Cope, расставание произошло по обоюдному согласию сторон.

Абидаль работал директором «Барселоны» с 2018 года.

Именно по инициативе Абидаля в клуб был приглашен недавно уволенный главный тренер Кике Сетьен.

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