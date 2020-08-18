Фанаты «кулес», ликуйте!

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что капитан команды Лионель Месси не покинет Каталонию.

«Я разговаривал с Куманом, и он сказал, что Месси будет центральной фигурой в его проекте. У него контракт до 2021 года. Я часто разговариваю с Лео и еще чаще – с его отцом. Он номер один в мире. Несомненно, что в новой команде Кумана будет Месси», – цитирует Бартомеу Marca.

Чемпионат Испании Mirror: «Сити» готов заплатить за Месси любые деньги 16/08/2020 В 10:04

Ранее Бартомеу объявил, что новым главным тренером «Барсы» станет Роналд Куман.

Кике Сетьен был уволен из команды после поражения от «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Бартомеу – в отставку! Вернем клубу надежду». Президент «Барсы» не хочет уходить даже после 2:8

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат Германии Экс-игрок «Баварии» Элбер: «Сейчас Левандовский лучше Месси» 12/08/2020 В 15:39