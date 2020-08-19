Неймар
Фото: Getty Images
Жозепу Бартомеу тяжело это признавать.
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу отказался от идеи купить нападающих Лаутаро Мартинсеса и Неймара у «Интера» и «ПСЖ» соответственно.
«Несколько месяцев мы вели с «Интером» переговоры по Лаутаро и остановили их несколько недель назад. Посмотрим, что думает новый тренер команды и руководство. У нас есть деньги, но проблема в лимите зарплаты. Мы должны снизить зарплатную ведомость.
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Неймар... Купить такого футболиста, когда клуб, в котором он играет, не хочет его продавать, невозможно. Прошлым летом мы пытались», – цитирует Бартомеу Marca.
- В сезоне-2019/20 «Барса» не выиграла ни одного трофея.
- Неймар с «ПСЖ» сыграет в финале Лиги чемпионов, Лаутаро с «Интером» – в финале Лиги Европы.
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