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⚡️⚡️«Барса» подтвердила назначение Кумана и назвала имя нового спортдира

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Роналд Куман

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 34 минут

Коучу из Нидерландов выпала честь поднимать каталонцев со дна.

«Барселона» официально подтвердила назначение Роналда Кумана на пост главного тренера команды и назвала имя нового спортивного директора.

«Добро пожаловать домой, Роналд Куман», – говорится в официальном твиттере.

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Спортивным директором стал Рамон Планес. Он заменил в должности уволенного Эрика Абидаля.

  • Бывший тренер Кике Сетьен был отправлен в отставку после поражения от «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов.
  • В сезоне-2019/20 «Барселона» не взяла ни одного трофея.

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