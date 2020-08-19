Роналд Куман
Фото: Getty Images
Коучу из Нидерландов выпала честь поднимать каталонцев со дна.
«Барселона» официально подтвердила назначение Роналда Кумана на пост главного тренера команды и назвала имя нового спортивного директора.
«Добро пожаловать домой, Роналд Куман», – говорится в официальном твиттере.
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Спортивным директором стал Рамон Планес. Он заменил в должности уволенного Эрика Абидаля.
- Бывший тренер Кике Сетьен был отправлен в отставку после поражения от «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов.
- В сезоне-2019/20 «Барселона» не взяла ни одного трофея.
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