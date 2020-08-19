Куман не продержится в «Барсе» больше года. Следующий президент назначит Хави или Гвардиолу

Приглашение Роналда – последняя попытка руководства удержаться за преданные идеалы.

Кике Сетьен был обречен на увольнение с момента назначения в «Барсу». Тактический гик идеально подходил «Лас-Пальмасу» и «Бетису» – командам, в которых можно бесстрашно экспериментировать и не думать ни о чем, кроме футбола. В Каталонии на любителя коров навалилось слишком много проблем: вечно недовольный Лео Месси, страдающий от груза ожиданий и статуса запасного Антуан Гризманн, неловкие попытки руководства вернуть влияние и авторитет. В такой токсичной атмосфере коуч стал запасной фигурой, от которой в любой момент можно избавиться, чтобы создать иллюзию перемен.

На самом деле даже самые наивные фанаты каталонцев уже поняли, что главная проблема – не излишне осторожный Эрнесто Вальверде или провинциальный Сетьен. Клуб раз за разом оказывается в противоречивых ситуациях – скандалов накопилось слишком много, чтобы списать их на тренера. Только за последний год можно вспомнить три кейса, которые уничтожили имидж «сине-гранатовых»: ссора Месси с обвинившим игроков в слабых результатах спортивным директором Эриком Абидалем; теория заговора о том, что руководство наняло компанию I3 Ventures для критики футболистов в соцсетях; бесцеремонная покупка Мартина Брейтуэйта из бедного «Леганеса» после закрытия трансферного окна.

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Кике Сетьен и Жосеп Мария Бартомеу Фото: Getty Images

Разлад Месси с Абидалем закончился увольнением бывшего одноклубника Лео – очередное доказательство того, кто в «Барсе» влияет на глобальные решения. Аудиторская проверка опровергла информацию о тайной кампании клуба против своих звезд, но сам факт появления таких слухов говорит о внутренних разборках. Боссы оправдали трансфер Брэйтуэйта травмами Усмана Дембеле и Луиса Суареса, но не убедили – после продажи главного нападающего «Леганес» оказался в еще более тяжелой ситуации. Раньше «Барса» ассоциировалась с особым путем и философией, теперь – с грязными переговорами: Гризманна убедили перейти за спиной у «Атлетико», «Леганес» обрекли на вылет, выкрав лидера и бомбардира.

Под конец срока у Жосепа Марии Бартомеу остался один ответ на любые претензии – президент отвлекает критиков постоянными разговорами о будущем Месси. «Лео хочет завершить карьеру в «Барсе», – раз за разом повторяет потерявший доверие функционер, будто это автоматически решает остальные проблемы. После приглашения очередного тренера в разговорнике Бартомеу для общения с болельщиками появилась новая фраза: «Куман сказал, что Месси станет основным элементом его проекта». Аргентинец действительно наверняка останется в Каталонии, но вопрос о том, что будет с клубом после его ухода, до сих пор не решен. В каждом следующем сезоне «Барса» превращается из топ-клуба со стильной игрой в игрушку Лео – если он проводит слабый матч, то гарантированно проваливается остальная команда.

Мир вокруг Бартомеу рушится, но он цепляется за его обломки. Назначение Кумана – последняя глава мифа об уникальной ДНК той самой «Барсы», которая приглашает легендарных игроков в руководство и тренерский штаб. При этом очевидный вариант с камбэком Хави отпал, когда великий полузащитник захотел слишком много власти. «Я вижу себя в проекте, который начнется с нуля и в котором я буду принимать решения, – объяснил Эрнандес. – Я бы хотел работать с теми, в ком уверен. Нельзя, чтобы в раздевалке были токсичные люди».

В феврале медиа даже опубликовали список из восьми условий Хави. Среди самых радикальных – полный контроль над спортивными делами клуба, включая трансферы, и приглашение его доверенных лиц: Карлеса Пуйоля, Йорди Кройфа, бывшего специалиста по методологии «Ла Масии» Жоана Вилы. Чемпион мира и Европы понимал: ответственность тренера «Барсы» сводится к тому, что твоим увольнением в любой момент могут оправдать чьи-то провалы. Логично, что в таких обстоятельствах Хави занял выжидательную позицию: пусть родной клуб помучается еще год, а потом согласится на его стратегию и позовет снова. До этого терпеть капризы Месси и метания Бартомеу будет Куман – бывший игрок, провалившийся в Ла Лиге с «Валенсией» и больше всего известный по работе с английскими середняками.

Глобальные перемены в следующем году неизбежны – из-за недовольства фанатов, сезона без трофеев и финансовых проблем «Барсе» пришлось перенести выборы президента с лета 2020 года на март. Это значит, что к следующему межсезонью руководить клубом будет уже не Бартомеу, которого за последний год возненавидели на «Камп Ноу». «Одной из его фундаментальных ошибок стало то, что он отошел от истинного предназначения президента «Барселоны», – объяснил эксперт по Ла Лиге Грэм Хантер. – Основная цель должна быть в том, чтобы создать здоровую, умную, прибыльную и успешную стратегию. Престиж, почитание и трофеи придут следом. Вместо этого он сосредоточился на том, чтобы создать империю Бартомеу, и решил, что ему помогут трансферы в стиле «галактикос». Полмиллиарда евро ушло на Коутинью, Дембеле и Гризманна, но ни одно из вложений не оправдалось».

Неудивительно, что любой преемник прежде всего постарается избавиться от наследия Жосепа Марии. Руководивший «Барсой» с 2003-го по 2010-й Жоан Лапорта объявил, что хочет вернуться на пост президента, и уже раскрыл несколько пунктов своего плана: возродить величие академии и позвать обратно Хосепа Гвардиолу, с которым он успешно сотрудничал в конце 2000-х. Вариант не выглядит нереальным – к концу следующего сезона Пеп либо наконец добьется успеха с «Ман Сити» в Лиге чемпионов и уйдет триумфатором, либо устанет от бесконечных провалов в Европе и с радостью отправится домой. Ностальгия по прежним успехам и единству сделает Лапорта фаворитом на пост президента, если функционер действительно примет участие в выборах. Резкая критика Бартомеу уже гарантировала Жоану поддержку фанатов. «Заявления президента – проявление трусости и недалекого ума, – написал Лапорта в твиттере после разгрома от «Баварии». – Его некомпетентность не позволяет ему принимать решения о будущем клуба».

Ту же риторику использует другой кандидат – основатель инвестиционной группы в области медиа и технологий Delta Partners Виктор Фонт. Весь прошлый год 48-летний бизнесмен агрессивно атаковал Бартомеу, предлагая вместо его хаотичных закупок свой проект «Да будущему». Основные принципы Фонта заключаются в возвращении к истокам: не покупать звезд, а растить их самим в «Ла Масии». Виктор точно пригласит на место Кумана своего старого приятеля Хави и модернизирует систему руководства. Он уже предложил внедрить на предстоящих выборах электронную систему голосования, которая впоследствии пригодится для решения любых спорных вопросов среди членов клуба.

Еще одно предложение Фонта касается работы с болельщиками – кандидат считает, что «Барса» может продавать эксклюзивный контент фанатам напрямую и решить таким образом финансовые проблемы. «Люди по всему миру смогут оформить за 5 евро в год подписку на материалы, которые создает сам клуб, – объяснил Фонт. – Важно быть активными и пользоваться возможностями, которые появляются благодаря технологиям. У этой идеи огромный потенциал, потому что за «Барсу» болеют 400 или 500 миллионов человек по всему миру. Если каждый из них потратит 5 евро в год, это принесет нам 2,5 миллиарда евро только от фанатов».

Даже если идеи Фонта не сработают, он все равно спасет клуб благодаря смене стратегии: с таким президентом «Барса» по крайней мере не будет постоянно унижаться в погоне за звездами, которые никак не вписываются в состав. «Мы работаем над этим проектом уже два года, – добавил Виктор. – Нельзя импровизировать в ситуации, когда клуб вот-вот сметет буря, иначе мы превратимся в новый «Милан». Упорядоченная программа и серьезный подход возможного сменщика лишь сильнее подрывают авторитет Бартомеу – на фоне интервью Фонта и выступлений Лапорта увольнения Сетьена и Абидаля кажутся хаотичной попыткой замаскировать отсутствие логики.

Куману вряд ли удастся изменить «Барсу»: еще до официального объявления у голландского коуча осталось слишком мало времени для глобальных преобразований. Болельщики в ярости и ждут трофеев, Месси навязывает тренеру удобные для себя решения, а Бартомеу пакует чемоданы – после стольких провалов его беспокоит собственная судьба, а не кризис клуба. Фактически руководство подставило легенду. «Даже если Куман проведет отличный сезон, я не изменю свои планы, – заявил Фонт. – Если я стану президентом, он не останется тренером «Барсы» в сезоне-2021/22». Хави прав в том, что провернуть перестройку и внедрить новую философию в таких обстоятельствах нереально – чтобы вернуть «Барсу» к прежнему величию, придется уничтожить старую версию до основания.

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