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Libero: вернувшийся в АПЛ «Фулхэм» сделал «Барселоне» предложение по Пике

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Жерар Пике

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 8 минут

Что вероятнее, Пике в «Фулхэме» или Салах в «Зените»?

Защитник «Барселоны» Жерар Пике попал в сферу интересов английского «Фулхэма».

По информации Libero, англичане уже связались с «Барсой» по поводу трансфера 33-летнего футболиста, которого не оказалось в списке неприкасаемых от президента Жозепа Бартомеу.

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  • После крупного поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) Пике заявил, что при необходимости готов покинуть клуб.
  • «Фулхэм» вернулся в АПЛ из Чемпионшипа через стыковые матчи.

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