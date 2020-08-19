Жерар Пике
Фото: Getty Images
Что вероятнее, Пике в «Фулхэме» или Салах в «Зените»?
Защитник «Барселоны» Жерар Пике попал в сферу интересов английского «Фулхэма».
По информации Libero, англичане уже связались с «Барсой» по поводу трансфера 33-летнего футболиста, которого не оказалось в списке неприкасаемых от президента Жозепа Бартомеу.
Лига чемпионов УЕФА
Пике – о 2:8 от «Баварии»: «Это дно. Неприкасаемых нет, я готов уйти первым»
15/08/2020 В 06:22
- После крупного поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) Пике заявил, что при необходимости готов покинуть клуб.
- «Фулхэм» вернулся в АПЛ из Чемпионшипа через стыковые матчи.
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Чемпионат Испании
Пике: «Не забывайте: мы – это «Барселона», ничего еще не закончено»
28/06/2020 В 14:46
Чемпионат Англии
Пике вырос в топ-защитника благодаря «МЮ». В Англии он конкурировал с Видичем и взял первую ЛЧ
16/06/2020 В 08:00