Что вероятнее, Пике в «Фулхэме» или Салах в «Зените»?

Защитник «Барселоны» Жерар Пике попал в сферу интересов английского «Фулхэма».

По информации Libero, англичане уже связались с «Барсой» по поводу трансфера 33-летнего футболиста, которого не оказалось в списке неприкасаемых от президента Жозепа Бартомеу.

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После крупного поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) Пике заявил, что при необходимости готов покинуть клуб.

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