Испанец выбрал Страну Басков, где провел первый яркий сезон в карьере.

В начале августа вряд ли кто-то мог предположить, что сага с переходом Давида Сильвы в «Лацио» закончится как-то иначе. Полузащитник на 100% прощался с Манчестером, а его отец Фернандо Хименес уверял, что Давид мечтает перебраться в Серию А и играть там вплоть до пенсии. О возвращении в Испанию речи не шло.

История протекала спокойно и без передергиваний до тех пор, пока Давид вместе с «Ман Сити» не вылетел из Лиги чемпионов. Инсайдеры предполагали, что через несколько дней после поражения от «Лиона» «Лацио» помпезно презентует легенду «Этихада» и даже назвали некоторые цифры: «орлы» заключат с Сильвой контракт на три года с зарплатой в 4 млн евро за сезон (стал бы самым высокооплачиваемым игроком глуба); выделят ему частный самолет, чтобы он мог чаще видеться с семьей; апартаменты в центре Рима – полный набор звезды.

Чемпионат Испании Сильва прокинул «Лацио» и сенсационно подписал контракт с «Сосьедадом» 17/08/2020 В 22:42

Казалось, сделку вот-вот закроют, но дальше всплыли слухи об интересе из Катара («Аль-Садд» Хави) и «Валенсии». «Лацио» возбудился и потребовал от Сильвы решения в течение суток, чтобы в случае отказа начать поиск замены. А уже на следующий день о подписании испанца объявил «Сосьедад».

«Я очень уважаю его как игрока, но не как человека», – оскорбился президент «Лацио» Игли Таре. В Риме ждали футболиста на медосмотр и уже занесли ручку для подписи в заранее оговоренном контракте, но Сильва не только не прилетел, но и не предупредил «орлов» о срыве сделки.

«Контакты с «Лацио» были, но также и с «Сосьедадом» и другими командами, – заявил отец Сильвы. – Не было никаких договоренностей [с «Лацио»], Давид был удивлен их реакцией. Каждый может думать как хочет». Действительно ли футболист поступил так некрасиво, как это описывают в итальянском клубе, неизвестно. Ясно одно – на решение испанца перебраться в «Сосьедад» повлияли два фактора.

Во-первых, переменчивость. Даже Фернандо Хименес говорил, что его сын не может договориться сам с собой. «Однажды я спросил его: «Если они [«Манчестер Сити»] предложат тебе продлить контракт на один год, почему бы не согласиться?» Он ответил: «Ну, соглашайся сам!» В один день он говорит мне одно, в другой – другое».

Вторая причина возвращения в Испанию – ностальгия. Но не просто по целой стране, а по отдельному региону. Дело в том, что воспитанник «Валенсии» Сильва первый яркий сезон в большом футболе провел не за «летучих мышей», а за «Эйбар», которым был арендован в сезоне-2004/05.

18-летний безумно техничный, но скромный физически Давид перебрался с Страну Басков в 2004-м и мгновенно стал в команде своим. «Эйбар» в те годы пылил в Сегунде и набирал очки за счет жесткого и атлетичного футбола, поэтому появление креативного футболиста в центре поля добавило «оружейникам» еще одну игровую опцию.

Променяв шум и солнце Валенсии на пасмурный и тихий Эйбар, Сильва дебютировал за клуб в сентябре против «Кордовы», после чего заручился полным доверием главного тренера Хосе Луиса Мендилибара и начал в старте следующие 32 матча. Логичным итогом стрика стали четыре забитых мяча. Но даже не это было главным.

Сильва влюбил в себя фанатов маленького клуба, а Мендилибар отзывался о нем не как об обычном технаре. «Да, у нас в команде есть техничный парень с Канарских островов, но в нем есть кое-что еще, – восхищался пацаном Хосе Луис. – Типичный техничный футболист никогда не защищается, вы можете легко обойти его, и он остановится и не вернется в оборону. Но только не Сильва». Так Давид доказал и подтвердил свою работоспособность.

В том же сезоне испанец сделал первый шаг к тому, чтобы его запомнили как одного из самых честных и положительных футболистов своей эпохи. «Эйбар» боролся за выход в Примеру и в очередном матче играл против середняка – «Ллейды». Ближе к концу счет был 1:1, соперник играл вдевятером, а «Эйбар» агрессивно нападал на его ворота. На 92-й минуте Сильва с угла штрафной вышел на вратаря и мог принести команде победу, но вдруг выбил мяч за пределы поля. Причиной стала травма соперника – совесть переборола спортивный огонь в душе Давида. Матч так и завершился вничью, «Эйбар» занял четвертое место по итогам сезона и не поднялся в Ла Лигу – оставание от «Алавеса» составило три очка.

«Думаю, я поступил правильно, – оправдывался Сильва. – Фанатам необходимо понять, что я не мог пробить, когда соперник находится на земле». Настойчивее остальных в этой ситуации Давида поддержал Мендилибар, который за тот поступок предложил возвести Давиду памятник. «Это демонстрация честной игры», – также похвалил Сильву тренер «Ллейды» Мигель Рубио. По итогам сезона Давид выиграл премию Педро Сабальи (приз за максимальное проявление принципов фэйр-плей).

Давид Сильва, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

После аренды Сильва вернулся в «Валенсию», на следующий год отправился играть за «Сельту», а после стал основным в родной команде и уже в 2010-м уехал в «Сити». Но именно период в Стране Басков испанец называл важнейшим в карьере: «Я приехал туда за день до старта сезона, не тренировался и наблюдал за первым матчем с трибун. Увидев интенсивность игры, я понял, что либо стану тем, кто работает больше всех, либо не буду играть. Честно говоря, тот год стал большим шагом в моей карьере».

Об этапе в «Эйбаре» Давид с нежностью вспомнил и после перехода в «Реал Сосьедад». «Я получил несколько предложений, но выбрал «Сосьедад», потому что этот клуб хорошо играет, их стиль идеально подходит мне. Кроме того, я также знаю город, потому что играл в «Эйбаре». Прекрасное чувство».

Возможно, Сильва действительно мог до 40 лет пылить в Италии или зашибать деньги покруче английских в Катаре, но выбрал юут, спокойствие и жизнь рядом с близкими. Кажется, маленький испанский гений заслужил все это на сто процентов.

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