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Elespanol: Моуринью настаивает на возвращении Бэйла в «Тоттенхэм»

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Гарет Бэйл

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
29 минут назад

Жозе надеется на возрождение форварда.

«Тоттенхэм» интересуется нападающим «Реала» Гаретом Бэйлом.

По информации Elespanol, 31-летним валлийцем интересуется лично тренер «шпор» Жозе Моуринью. Коуч хотел бы видеть лучшую версию футболиста.

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  • Бэйл выступал за «Тоттенхэм» с 2007 года по 2013-й, пока не ушел в «Реал».
  • Главный тренер «Мадрида» Зинедин Зидан не рассчитывает на футболиста.
  • Ранее сообщалось, что Гарет не планирует покидать испанский клуб из-за высокой зарплаты.

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