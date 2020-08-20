Гарет Бэйл
Фото: Getty Images
Жозе надеется на возрождение форварда.
«Тоттенхэм» интересуется нападающим «Реала» Гаретом Бэйлом.
По информации Elespanol, 31-летним валлийцем интересуется лично тренер «шпор» Жозе Моуринью. Коуч хотел бы видеть лучшую версию футболиста.
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- Бэйл выступал за «Тоттенхэм» с 2007 года по 2013-й, пока не ушел в «Реал».
- Главный тренер «Мадрида» Зинедин Зидан не рассчитывает на футболиста.
- Ранее сообщалось, что Гарет не планирует покидать испанский клуб из-за высокой зарплаты.
Невероятное падение Гарета Бэйла. Его ненавидят фанаты, а «Реал» не может выгнать форварда
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