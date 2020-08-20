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Медиа пишут, что Суареса попросили уйти из «Барсы». Им интересуются «Ювентус» и «Аякс»

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Луис Суарес, нападающий ФК «Барселона»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 19 минут

Уругваец перед сложным моральным выбором.

В медиа появились слухи относительно будущего нападающего «Барселоны» Луиса Суареса.

33-летнего уругвайца попросили покинуть каталонский клуб – сообщает El Chiringuito TV.

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Следом Tutto Mercato выстрелил инсайдом, что Суареса ждут в «Ювентусе» – ему предлагают контракт на два года и зарплату в 3 миллиона евро.

  • Аналогичные условия Луису предложил «Аякс».
  • Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года. С «сине-гранатовыми» он завоевал 13 трофеев.

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