Роналд Куман
Фото: Getty Images
Будут ли такого же мнения звезды «Барселоны»?
Полузащитник «Уотфорда» Жерар Деулофеу, работавший с новым тренером «Барселоны» Роналдом Куманом, раскритиковал коуча.
«Могу поделиться личным опытом, но расскажу очень мало. Он не дал мне вообще ничего как тренер. Я был несчастлив, хотел уйти и переехал в Милан. Посмотрим, что он сделает на «Камп Ноу», – цитирует 26-летнего Деулофеу Marca, ссылаясь на эфир Cataluna Radio.
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- Жерар – воспитанник «Барселоны». Он работал с Куманом в «Эвертоне» в 2016-17 годах.
- «Барса» объявила о назначении тренера из Нидерландов после вылета из ЛЧ (2:8 с «Баварией») и увольнения Кике Сетьена.
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