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Футболист, работавший с Куманом в «Эвертоне»: «Он не дал мне вообще ничего как тренер»

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Роналд Куман

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Будут ли такого же мнения звезды «Барселоны»?

Полузащитник «Уотфорда» Жерар Деулофеу, работавший с новым тренером «Барселоны» Роналдом Куманом, раскритиковал коуча.

«Могу поделиться личным опытом, но расскажу очень мало. Он не дал мне вообще ничего как тренер. Я был несчастлив, хотел уйти и переехал в Милан. Посмотрим, что он сделает на «Камп Ноу», – цитирует 26-летнего Деулофеу Marca, ссылаясь на эфир Cataluna Radio.

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  • Жерар – воспитанник «Барселоны». Он работал с Куманом в «Эвертоне» в 2016-17 годах.
  • «Барса» объявила о назначении тренера из Нидерландов после вылета из ЛЧ (2:8 с «Баварией») и увольнения Кике Сетьена.

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