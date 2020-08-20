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17-летний Фати отказался от услуг брата Месси – его интересы будет представлять агент Роналду Мендеш

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Ансу Фати и Лионель Месси

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
3 минут назад

Обычная процедура смены агента с необычным бэкграундом.

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати сменил агента.

Mundo Deportivo пишет, что интересы 17-летнего Фати представлял Родриго Месси – брат Лео. Форвард отказался от его услуг и начал сотрудничество с Жорже Мендешем, агентом Криштиану Роналду. Причины решения не объясняются.

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  • Также Мендеш работает с Нелсоном Семеду из «Барселоны» и Анхелем ди Марией из «ПСЖ».
  • В сезоне-2019/20 Фати забил восемь мячей и отдал один ассист в 33 матчах за каталонский клуб.

В 9 лет его подписал adidas, в 11 у него 60 тысяч подписчиков. В ком «Барса» видит нового Месси

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