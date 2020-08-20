Обычная процедура смены агента с необычным бэкграундом.

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати сменил агента.

Mundo Deportivo пишет, что интересы 17-летнего Фати представлял Родриго Месси – брат Лео. Форвард отказался от его услуг и начал сотрудничество с Жорже Мендешем, агентом Криштиану Роналду. Причины решения не объясняются.

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Также Мендеш работает с Нелсоном Семеду из «Барселоны» и Анхелем ди Марией из «ПСЖ».

В сезоне-2019/20 Фати забил восемь мячей и отдал один ассист в 33 матчах за каталонский клуб.

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