Неужели «кулес» и вправду лишатся своего идола?

Капитан «Барселоны» Лионель Месси может покинуть команду.

Лионель сообщил новому главному тренеру команды Роналду Куману, что он «скорее видит себя вне «Барселоны», чем в ней». Слова аргентинца со ссылкой на RAC1 приводит итальянский журналист Танкреди Палмери.

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Действующий контракт Месси с «Барселоной» истекает летом следующего года.

Куман возглавил «сине-гранатовых» после увольнения Кике Сетьена.

Тренер покинул команду после разгрома от «Баварии» со счетом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Куман не продержится в «Барсе» больше года. Следующий президент назначит Хави или Гвардиолу

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