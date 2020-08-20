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RAC1: Месси сообщил Куману о намерении уйти из «Барсы»

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Лионель Месси, «Барселона»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 38 минут

Неужели «кулес» и вправду лишатся своего идола?

Капитан «Барселоны» Лионель Месси может покинуть команду.

Лионель сообщил новому главному тренеру команды Роналду Куману, что он «скорее видит себя вне «Барселоны», чем в ней». Слова аргентинца со ссылкой на RAC1 приводит итальянский журналист Танкреди Палмери.

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  • Действующий контракт Месси с «Барселоной» истекает летом следующего года.
  • Куман возглавил «сине-гранатовых» после увольнения Кике Сетьена.
  • Тренер покинул команду после разгрома от «Баварии» со счетом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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