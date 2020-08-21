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Экс-игрок «Барселоны» Ларссон войдет в тренерский штаб Кумана

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Хенрик Ларссон

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 12 минут

Легендарный швед вернулся в клуб спустя 14 лет.

«Барселона» объявила о пополнении в тренерском штабе Роналда Кумана.

Голландцу будут помогать бывший игрок каталонцев Хенрик Ларссон и экс-тренер «Хоффенхайма» Альфред Шредер – контракты с обоими рассчитаны до 30 июня 2022 года. Ларссон провел за «сине-гранатовых» 62 матча и забил 22 гола. С клубом швед дважды выиграл чемпионат Испании, по разу Суперкубок страны и Лигу чемпионов. Шредер ушел из «Хоффенхайма» в июне 2020 года из-за ссоры с руководством.

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  • Ларссон играл за «Барселону» с 2004 по 2006 годы.
  • Сын Хенрика Джордан выступает за московский «Спартак».

Девушка обвинила в краже экс-игрока молодежки «Спартака». Он рубился с «Барсой», а закончил в селе

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20/11/2016 В 18:35
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