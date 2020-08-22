Луис слышал не больше, чем болельщики и журналисты.

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал слухи об уходе из клуба – некоторые медиа написали, что новый главный тренер Роналд Куман не видит его в команде и вскоре выставит на трансфер.

«Есть разговоры о некоторых именах, которые упоминали в руководстве клуба, и об изменениях, но никто не сказал, что они хотят обойтись без меня. Если это желание клуба, было бы хорошо, если бы ответственный человек поговорил со мной напрямую. Я в «Барселоне» шесть лет – этого достаточно, чтобы сказать мне об этом прямо. Я тоже хочу лучшего для клуба и на сегодня планирую остаться. Но если клуб решит, что я расходный материал – нет проблем поговорить с тем, кто принимает решения.

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Пока на меня рассчитывают, хочу делать все, что в моих силах. Я чувствовал поддержку с тех пор, как сюда приехал, это дает мне много сил. С Куманом еще не разговаривал. Но если тренер считает, что я должен начинать со скамейки запасных – нет проблем с тем, чтобы помочь команде в той роли, которую мне дают. Я все еще могу внести большой вклад», – цитирует 33-летнего Суареса El Pais.

Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года. С «сине-гранатовыми» он завоевал 13 трофеев.

Куман пришел вместо Кике Сетьена.

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